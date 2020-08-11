Известная певица Алина Гросу показала себя, порадовав фанатов свежим образом

На фото Алина позировала в белом пиджаке и штанах. На талии можно увидеть пояс, который подчеркивал ее. Алина оставила волосы распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. Красотка закрыла сердечком зону декольте, чтобы ничего лишнего не засветить. Фото вышло довольно нежным и солнечным, хотя и было сделано в черно-белых тонах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не написали и не поставили лайки под фото, но так и хочется написать: "Вот это глаза, ракета"

Сообщалось, что популярная украинская певица Алина Гросу покрасовалась идеальными формами на фоне солнечного пляжа.

На новом коротком видео Гросу без стыда красуется собой, стоя на открытой площадке. За ней можно увидеть песчаный пляж с туристами и бесконечное море.

Мы писали, что известная певица Алина Гросу записала обращение к поклонникам.

Текстовое сообщение, обращенное ко всем почитателям ее таланта, появилось в сторис Гросу в Инстаграм, где она часто публикует материалы:

«Я не беременна! Это была глупая первоапрельская шутка! тчк Пишу об этом уже в 5 раз! Надеюсь, все на этот раз увидят», - заявила артистка в своей публикации.

Напомним, Гросу потрясла своим достоинством в экстремальном декольте

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