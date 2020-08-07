Украинская певица Алина Гросу пожаловалась на усталость и показала необычный рабочий образ

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала новые фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Алина Гросу устроила скромную фотосессию в старенькой квартире. Она нарядилась в черную блузку с прозрачными рукавами и просто бездонным декольте, которое сделало яркий акцент на бюсте. Судя по всему, на девушке нет бюстгальтера. Певица также надела красную кожаную юбку и подпоясалась небольшим ремешком. Волосы она собрала в хвост на затылке.

Для пикантных снимков красотка приняла несколько соблазнительных поз, засунув руки в карманы юбки. Так на одном из фото Алина Гросу изогнула спину и согнулась в коленях, чтобы во всей красоте показать свою пышную грудь.

"❤️ 8:10 ❤️ Работа началась... Вам тяжело просыпаться рано утром?)) есть ли какие-то секреты, как справляетесь с усталостью и высыпаетесь за короткий промежуток времени?))) Делитесь, пожалуйста😊 буду вам ооооочень благодарна", - подписала снимки исполнительница.

Пользователи социальной сети в комментариях высказали свое мнение о внешнем виде Алины Гросу и оставили много комплментов. Кроме того, некоторые удивились неприглядному интерьеру:

"Красотка, как всегда"; "На втором и третьем фото очень на Тину Кароль похожа)"; "Ох уж эти красивые глаза😊"; "Какой наряд ❤️😘"; "Что это за бомжатня?)) Я имею ввиду помещение"; "Какая работа, что это за помещение такое?"; "Роскошная женщина".

Напомним, горячая Алина Гросу спустила рубашку ради чувственного кадра у зеркала.

Как сообщала Politeka, Гросу без штанов пошла по стопам Асмус, пикантные кадры облетели сеть: "Это не кровать, это...".

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