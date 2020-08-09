Известная украинская певица Алина Гросу показала себя в необычном ракурсе
На фото Алина показала себя в майке и куртке. Красотка показала, как проходит ее день в Киеве. Так как Гросу снимала себя сверху, то можно заметить огромное декольте и пышный бюст певицы. Волосы звезда оставила собранными в хвост, а сама смотрела в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не смогли засыпать комплиментами красотку, но так и хочется сказать: "Вид сверху илеальный, Афродита".
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Ранее мы сообщали, что украинская певица Алина Гросу пожаловалась на усталость и показала необычный рабочий образ.
Алина Гросу устроила скромную фотосессию в старенькой квартире. Она нарядилась в черную блузку с прозрачными рукавами и просто бездонным декольте, которое сделало яркий акцент на бюсте. Судя по всему, на девушке нет бюстгальтера.
Мы писали, что 25-летняя украинская певица Алина Гросу снялась в российском сериале и кадрами со съемок поделилась в сети.
«А самое главное, подарили бесценный опыт!!! И научили плакать в кадре самой (без помощи капель) за секунду 🙈😂😂😂 Я безумно счастлива и благодарна, что смогла стать частью этой невероятной истории.», - рассказала артистка.
Напомним, Алина Гросу показала топ самых соблазнительных образов
А еще Politeka писала, что Гросу превратилась в роковую женщину и сразила наповал формами в глубоком декольте
Также Politeka сообщала, что Гросу без штанов пошла по стопам Асмус, пикантные кадры облетели сеть