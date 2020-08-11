Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе в незвичайному вигляді

На фото красуня здалася без одягу, а на голові можна побачити рушник. Кумейко в руках тримала дві чашки, якими прикривала груди. Анастасія, як можна помітити, була і без трусиків, тому знімала себе досить високо, щоб нічого не показати в зоні бікіні. Зірка позувала у себе вдома на тлі холодильника, що не зробило кадр менш гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться сказати: "пані на полюванні, а де трусики?".

Повідомлялося, що український Dj Анастасія Кумейко похвалилася розкішними формами в непристойній білизні.

"Які плани на серпень?"- коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на фотографії Кумейко позує в шкіряній портупеї, яка максимально оголює її розкішні форми.

Ми писали, що колишня солістка популярної групи Nikita, співачка Анастасія Кумейко вбила наповал образом в корсеті.

Справа в тому, що з одягу на знаменитість лише кофта з корсетом і спокусливі мереживні труси з поясом для панчіх. Корсет спокусливо підкреслює і без того пишні груди красуні, а нижню білизну додає її образу безтурботності і якоїсь «перчинки».

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