Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя на отдыхе
На кадрах красотка показала себя в купальнике на веревочках, а сама была в воде возле яхты. Анастасия сделала видео наоборот и можно заметить супергеройскую силу красавицы. Она не прыгает, а выпрыгивает из воды и появляется на яхте, где посылает фанатам поцелуи. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Волшебные поцелуи", - подписала фото красотка.
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Фанаты посмотрели видео более 7 тысяч лайков и написали комментарии:
"Ножки просто бомба", "Русалочка", "Представляем вашему вниманию пляжный ансамбль мини-бикини 2020", "Красотка", "Моя кошечка, уже скучаю, и жду шпагат на море", "..в чешуе..как то там горя.. тридцать три богатыря..ну после отступления моря", "Ого купальник, "Ух, красавица", "Это волшебство", "Люблю тебя в этом бикини".
Сообщалось, что известная украинская певица Анастасия Кумейко, которая была солисткой группы Nikita, показала себя в необычном образе.
На фото красотка показала себя в цветном купальнике на веревочках.
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