Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, з'явилася в надзвичайно жаркому образі

На фото красуня позувала в рожевому бікіні, яке майже не прикрило п'яту точку. Сьюзі розгорнулася спиною у ванній і стала на коліна, показуючи вологі "булочки". Волосся у Кортес теж були мокрими, що зробило фото максимально соковитим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Прекрасне тіло", "я люблю цю дитину", "Доброго ранку", "Люблю тебе, я зі Швейцарії", "Привіт, Белла, ти божественна", "відшльопати, терміново".

Ми писали, що відома модель Сьюзі Кортес постала у всій красі на пляжі.

Так красуня пройшлася по пляжу в маленькому купальнику. Зверху красуня накинула прозорий шлейф, який розвивався за вітром.

Повідомлялося, що бразильська модель Сьюзі Кортес підкорила формами в білизні.

Розкішна Кортес одягла маленькі, майже невидимі, трусики, тонкі лямки яких вп'ялися в шкіру. Також на ніжці можна помітити маленьку підв'язку.

Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць влаштувала шоу, спустивши міні-бікіні

А ще Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць подражнила формами в занадто тісних шортиках

Також Politeka повідомляла, що господиня найкрасивіших сідниць Сьюзі Кортес виставила в камеру свої підрум'янені " булочки"



