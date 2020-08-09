Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум" за свои упругие ягодицы, порадовала новым откровенным фото

Звезда постоянно публикует свои жаркие снимки в Инстаграм, где демонстрирует главную гордость - упругие ягодицы, пишет Politeka.net.

В этот раз звезда решила показать только пятую точку.

Красотка была в трусиках-бикини, которые натянула выше бедер, чтобы еще лучше показать свои невероятные ягодицы.

Она немного выгнулась для более эффектного кадра.

Видно, что красотка была в маленьком купальнике. Лифчик обтянул идеальную грудь модели. А также заметна и тончайшая талия Кортес. Звезда распустила волосы, а в руках держала мяч.

Фото получилось очень жарким и сочным.

За 12 часов пост собрал более 40 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети засыпали модель комплиментами за ее аппетитные места, которыми грех не погордиться.

"Укусить бы", - написал один из фанатов.

Ранее мы писали, что Сьюзи Кортес позировала в кожаном белье, которое представляло собой лишь несколько тугих поясков. Верх оплел тело знаменитости.

Своеобразный лифчик поддерживал большую грудь внизу, при этом совершенно ее не прикрывая. Наклейки серебряного цвета на бюсте скрыли от глаз самое интимное. Тонкие лямки тянулись от груди к затылку.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес надела красный купальник-боди с завязками на талии. Он выгодно подчеркнул бюст девушки и обнажил ее плоский животик.

В кадр также попали упругие бедра красотки, которые привлекают внимание благодаря удачному ракурсу. Соблазнительный образ довершила шляпа с широкими полями и солнцезащитные очки.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц раздвинула ноги и поразила формами

А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц засветила горячие "персики" перед зеркалом

Также Politeka сообщала, что горячая хозяйка самых красивых ягодиц выставила свою гордость посреди улицы