Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя в горячих ракурсах

На кадрах Сьюзи позирует в прозрачном белье, постоянно выгибаясь на кровати и гладя себя по очень интиным местам. После этого красотка переодела белье, оставшись в черной ткани, а лицо прикрыла маской. Это не помешало звезде быть очень соблазнительной и жаркой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели почти 20 тысяч раз видео и написали комментарии:

"Ты очень чувственная женщина", "Красивая бомба", "Чудесно", "Hermosa, bonita!", "Очень красивая", "Слишком замечательно", "Очень провокационно", "Красивая женщина", "Богатый орешек, красивый", "Интимно красиво", "Всегда роковая".

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум" за свои упругие ягодицы, поиграла прелестями в коже.

Кортес позировала в кожаном белье, которое представляла собой лишь несколько тугих поясков. Верх оплел тело знаменитости. Своеобразный лифчик поддерживал большую грудь внизу, при этом совершенно ее не прикрывая. Наклейки серебряного цвета на бюсте скрыли от глаз самое интимное. Тонкие лямки тянулись от груди к затылку.

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