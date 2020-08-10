Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, впечатлила дерзким фото

Как сообщает Politeka.net, Сьюзи стала победительницей престижного конкурса Мисс Бум Бум, в котором в первую очередь оцениваются ягодичные участниц. Также Сьюзи часто снимается для различных известных журналов, включая Playboy, FHM, GQ и Cosmopolitan.

Кроме того, девушка активно ведет свою страницу в сети Instagram, где показывает откровенные снимки со своих фотосессий. Несколько часов назад она показала соблазнительный снимок, на котором похвасталась своими впечатляющими ягодицами (чтобы увидеть соответствующее фото доскрольте новость до конца).

Бразильская супермодель Сьюзи Кортез является ярой фанаткой футбольной звезды Барселоны Лионеля Месси и часто предстает перед поклонниками в футболке клуба. В этот раз девушка предстала в крохотных джинсовых шортиках, которые едва прикрывают ее ягодицы и в знаменитой футболке клуба Барселона.

Девушка стоит, кокетливо повернувшись к камере спиной, а потому изгибы ее тела и упругие ягодицы оказались в центре внимания.

Впрочем, модели не привыкать к откровенным кадрам. Девушка регулярно снимается для различных изданий и брендов, демонстрируя свою безупречную фигуру.

Пользователям сети пришлось по душе ее фото, поэтому они активно начали засыпать девушку множеством комментариев.

"Чистая красота🌷"; "Просто замечательно"; "Слишком шикарная"; "Экстремально божественна"; "Ух ты, просто выглядишь эффектно"; "Прямо там... Ты выглядишь комфортно... Мне нравится эта картина... это ты... естественная... да. Совершенство"; "Роскошные ноги".

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц раздвинула ноги и поразила формами.

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