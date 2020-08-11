Популярна російська актриса і модель Евеліна Бледанс похвалилася своїм виглядом без макіяжу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

51-річна знаменитість може похвалитися стрункою фігурою, якій заздрять і молоді дівчата. Бледанс не соромиться демонструвати свої форми в мережі. І цим вже нікого не здивувати.

Але на цей раз знаменитість пішла далі і показала, як виглядає без макіяжу, принаймні, вона так стверджує.

Евеліна Бледанс показала фото, на якому сидить в піжамі, запустивши руку в пишну шевелюру.

Відзначимо, багатьох захопив вигляд моделі. Не встояв і чоловік співачки Наташі Корольової Сергій Глушко, відомий під псевдонімом «Тарзан».

"Приголомшлива 😍 приклад справжньої жінки», «Евеліна, красиве і доглянуте обличчя", " яка ж ви класна все таки! Прям дивитися і не намилуватися!", "Евеліна, як завжди, без рівних!", "Ви красуня в будь-яких образах!", "Сліпуча", "Прости, не впізнав, думаю, що за молода красуня", - пишуть в коментарях.

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