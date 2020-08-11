Популярная российская актриса и модель Эвелина Бледанс похвасталась своим видом без макияжа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

51-летняя знаменитость может похвастаться стройной фигурой, которой завидуют и молодые девушки. Бледанс не стесняется демонстрировать свои формы в сети. И этим уже никого не удивить.

Но на этот раз знаменитость пошла дальше и показала, как выглядит без макияжа, по крайней мере, она так утверждает.

Эвелина Бледанс показала фото, на котором сидит в пижаме, запустив руку в пышную шевелюру.

Отметим, многих восхитил вид модели. Не устоял и муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, известный под псевдонимом «Тарзан».

«Потрясающая 😍 пример настоящей женщины», «Эвелина, красивое и ухоженное лицо», «Какая же вы классная все таки! Прям смотреть и не налюбоваться!», «Эвелина, как всегда, без равных!», «Вы красотка в любых образах!», «Ослепительна», «Прости не узнал, думаю, что за молодая красотка», - пишут в комментариях.

Напомним, помолодевшая Эвелина Бледанс поразила сходством с Анджелиной Джоли: «Шикарно».

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