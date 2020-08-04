Популярная российская актриса Эвелина Бледанс восхитила внешностью
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
На новом снимке Бледанс похвасталась длинными стройными ногами. На фото артистка сидит в кресле. Она одета в короткое малиновое платье, а на ногах – серебристые босоножки.
Длинные ровные волосы распущены, а на лице, похоже, почти нет макияжа.
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«Уже половина лета позади, ограничения на передвижения давно сняли, мы гуляем на свежем воздухе и наконец-то можем путешествовать! В период долгих прогулок и перелетов главное не забывать заботиться о здоровье ног, особенно тем, у кого ножки отекают и сильно устают в жару», - написала артистка.
При этом в комментариях фолловеры Бледанс похвалили, что ее ноги выглядят безупречно.
Более того, на новом снимке некоторым юзерам она напомнила легендарную актрису Анджелину Джоли.
Также в Сети отметили, что Бледанс выглядит очень молодо.
«Шикарно....🔥🔥🔥Как 20 летняя девушка👏💋👑», «Хорошие ножки, Эвелина!», «Какая же Вы красивая Эвелина😍», «Самая красивая!!!! Люблю вас сильно 💋💋», «Ты прекрасна, моя дорогая 💖💖💖», «Вы красавица👍😍 наша Российская Джоли 😉», - пишут в комментариях к фото.
Напомним, томная Бледанс без белья эффектно развалилась на кровати: "смотреть одно удовольствие".
Как сообщала Politeka, пышногрудая Бледанс в платье с разрезом показала настоящий фонтан желаний: пикантные кадры.
Также Politeka писала, что бесстыжая Бледанс скинула одежду, сверкнув моложавым телом: «Стыда нет совсем у мамки!»