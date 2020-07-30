Популярная российская актриса Эвелина Бледанс сверкнула безупречной красотой в эффектном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Новый оттенок волос. Новые кроссовки. Новый кино-проект. Счастье во всём! Благодарю тебя жизнь!» говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Бледанс позирует в тесной майке и мини-шортах, застыв в горячей позе. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Ох и Блёданс ох и Красотка», «Эвелине лет 20 на вид, огонь», «Круто! Оч красиво!!!», «Я вас очень уважаю и люблю Выглядите супер», «Эвелина прекрасное тело», «Я только увидела шикарные ножки», «красавица», — пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что Эвелина Бледанс показала себя и своего сына

На фото Эвелина позировала в черном платье, а в руках держала бокал с напитком. Образ звезда дополнила стильной шляпой, пока сидела на краю дивана. Благодаря этому на фото можно легко оценить длинные ноги красавицы, которые не скрыл разрез платья.

На другом кадре можно увидеть уже сына Эвелины Семена. Мальчик сидел за столом и рисовал машину. Он был в рубашке и шортиках, а на голове были очки. Маша подошла и посмотрела, что малыш делал.

Напомним, томная Бледанс без белья эффектно развалилась на кровати: "смотреть одно удовольствие".

Как сообщала Politeka, пышногрудая Бледанс в платье с разрезом показала настоящий фонтан желаний: пикантные кадры.

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