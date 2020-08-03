Популярная российская актриса Эвелина Бледанс сверкнула формами на пикантных кадрах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Бледанс отдыхает в Геленджике (Краснодарский край, Россия).

В «сторис» звезда опубликовала кадры, на которых запечатлена во время морской прогулки. Она позирует на фоне водной глади в белой майке в нижней части купальника бикини.

Бледанс изгибается и плавно машет руками. Артистка улыбается, показывая, как она наслаждается отдыхом. Но, что делает кадры особенно пикантными – это торчащие соски, которые не смогла удержать тонкая майка.

До этого мы рассказывали, что Эвелина Бледанс показала себя и своего сына.

На фото Эвелина позировала в черном платье, а в руках держала бокал с напитком. Образ звезда дополнила стильной шляпой, пока сидела на краю дивана. Благодаря этому на фото можно легко оценить длинные ноги красавицы, которые не скрыл разрез платья.

На другом кадре можно увидеть уже сына Эвелины Семена. Мальчик сидел за столом и рисовал машину. Он был в рубашке и шортиках, а на голове были очки. Мама подошла и посмотрела, что малыш делал.

Напомним, томная Бледанс без белья эффектно развалилась на кровати: "смотреть одно удовольствие".

Как сообщала Politeka, пышногрудая Бледанс в платье с разрезом показала настоящий фонтан желаний: пикантные кадры.

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