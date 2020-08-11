Відома українська модель Альона Омович, яку називають вітчизняної Кардаш'ян, показала себе на радість фанатів
На фото красуня була в білому топі і спідниці. Зірка сиділа в кріслі, знімаючи себе на телефон. Образ Омович доповнила стильними окулярами, а сама дивилася в об'єктив камери, демонструючи великі губи і ранковий макіяж. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, але так і хочеться написати: "гармата, ідеальний ракурс".
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Ми писали, що українська модель Олена Омович похвалилася формами в занадто тісному монокіні.
Дівчина не соромиться того, що безліч разів робила пластику, сильно схудла і постійно збільшує губи. Також Олена любить розповідати про свою прихильність до солярію і бажанням завжди бути надмірно засмаглою.
Повідомлялося, що відома модель Олена Омович з'явилася в розпусному костюмчику на відпочинку.
Зірка була в білих топіку і шортиках. Верх чи щось прикривав, його довжина дозволяла трохи подивитися на оголені груди моделі.
Олена всіляко рухалася під музику, демонструючи не тільки наряд, але і струнку фігуру.
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