Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала свои большие прелести в бикини

Красотка опубликовала жаркие кадры из душа в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Модель сейчас находится на отдыхе, откуда активно делится соблазнительными фотографиями.

Так, в одном из последних постов Алена появилась в крохотном розовом бикини, которое едва прикрывало грудь. Самые интимные места скрывали лишь крохотные полосочки ткани.

Кроме того, верх купальника "подскочил" засветив обнаженную часть прелестей.

На звезде были такие же крохотные трусики-бикини_ которые почти ничего не скрывали и дали полюбоваться совершенствами тела.

Модель стояла под душем, обливая свои аппетитные части тела со всех сторон, в том числе, со спины, показав упругие ягодицы.

"Очень красиво поснимали на закате🌅", - подписала снимок модель.

За 20 минут пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Тут не в закате дело)", "Красивая какая, балдею 😻😻", "Как можно себя не любить, что все искусственное...", "Вау! Вау! Вау! Фото огонь, и Вы просто шикарная😍😍😍", "Злые миражи меня обманывают...", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омович позировала в разных локациях, демонстрируя свои совершенные изгибы. Так, модель предстала в белом топике, который кокетливо приспустила с плеч.

Также красотка надела мини-юбку на высокой посадке, которая выделила ее стройную талию.

Ранее сообщалось, что Алена Омович показала фигуру в спортивном костюме черного цвета. В тонком черном топе и приспущенных штанах модель выглядела более чем привлекательно.

Напомним, украинская Кардашьян запихнула нереальные размеры под тонкую маечку.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян соблазнила пикантным видом в "золотом" бикини.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян расстегнула косуху и показала свое пышное "добро"