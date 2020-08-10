Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, похвасталась идеальным луком для выхода в люди

Как передает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Девушка была одета в тесный топ, из которого буквально выпрыгивали ее «дыньки» шестого размера. Омович едва втиснула свою выдающийся бюст в топ, в результате чего выглядела безупречно.

Кроме этого, на модели были надеты трусики мужского кроя. Судя по всему, это новый тренд, так как Омович появляется в такой одежде не первый раз. Модель смешала стили, добавив к такому необычному наряду босоножки на каблуке и черный пиджак. Ее волосы красиво спадали на плечи.

«Совсем забыла загрузить, какой я была красивой», - подписала фото звезда сети.

Поклонники не смогли оставить комментарии к фото, так как они были загружены в сторис.

Ранее мы писали, что Алена Омович сверкнула идеальной фигурой в белом топе и воздушной юбке. Модель позировала в разных локациях, демонстрируя свои соблазнительные изгибы. Стоит отметить, что после очередной пластической операции отвести взгляд от бюста красотки просто невозможно.

Также недавно Омович поделилась фото, на котором показала свою новый бюст во всей красе. Аппетитные формы впечатлили поклонников.

Напомним, что Омович без стыда и белья повертела своим огромным бюстом: "Фантастика".

Также Politeka писала, что раздетая Омович показала свои божественные формы под душем: "Балдею".

А еще Politeka сообщала, что Омович устроилась в горячей позе у бассейна: топ еле выдержал нагрузку.