Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя и рассказала о контенте

На фото красотка позировала в топе и юбке белого цвета. Омович без стыда спустила бретельки, показывая пышный бюст. Волосы Алена оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. На следующем снимке девушка уже надела полностью топик и стояла у окна. Модель показала еще несколько фото, где демонстрировала разные части тела, включая пятую точку, когда задрала юбку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знааменитости.

"Фото всегда рвут охваты. Обожаю создавать контент для магазинов...И не важно, что вещи плохо видно...верите нет? Гребут тупо все с моих фотографий. Если забыла в фотошопе какой-то посторонний предмет убрать, попытаются купить и его. Можете дальше рассказывать, что для магазинов такие фото не катят , но схема работает!", - написала Алена.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ох, чертовка", "Все фото шикарные", "Моя любимая девочка", "Безумно красивая", "Фотографии шикарные, но почему владельцы квартиры "с балкончиком", как минимум не могут окна(выход на балкон) покрасить? ".

Сообщалось, что Известная модель Алена Омович показала свои большие прелести в бикини.

Так, в одном из последних постов Алена появилась в крохотном розовом бикини, которое едва прикрывало грудь. Самые интимные места скрывали лишь крохотные полосочки ткани.

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