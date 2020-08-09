Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя и рассказала о контенте

На фото красотка позировала в топе и юбке белого цвета. Омович без стыда спустила бретельки, показывая пышный бюст. Волосы Алена оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. На следующем снимке девушка уже надела полностью топик и стояла у окна. Модель показала еще несколько фото, где демонстрировала разные части тела, включая пятую точку, когда задрала юбку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знааменитости.

View this post on Instagram

Какое из 1/2/3/4/5/6?🖤 Фото для @lior_boutique всегда рвут охваты🔥 Обожаю создавать контент для магазинов...И не важно, что вещи плохо видно...верите нет? Гребут тупо все с моих фотографий😂Если забыла в фотошопе какой-то посторонний предмет убрать, попытаются купить и его 🤣Можете дальше рассказывать, что для магазинов такие фото не катят , но схема работает! И мне пох🥴Секс на фото всегда продавался , продаётся и будет продувался , но вы можете продолжать фонится в комментах, это по сути кроме статистики ни на что не повлияет 😈

A post shared by Alena Omovych (@alena_omovych) on

Популярные статьи сейчас

Курс валют резко изменится после выходных, доллару будет несладко: чего ждать украинцам

Украинцы нашли замену доллару, что будет с курсом после выходных: "Бросились скупать..."

Каменских без ума от своих новорожденных малышей, Потап снял минуты нежности: «Люблю!»

Пенсии взлетят после повышения минималки, новые суммы и когда ждать денег: "Повысят дважды"
Показать еще

"Фото всегда рвут охваты. Обожаю создавать контент для магазинов...И не важно, что вещи плохо видно...верите нет? Гребут тупо все с моих фотографий. Если забыла в фотошопе какой-то посторонний предмет убрать, попытаются купить и его. Можете дальше рассказывать, что для магазинов такие фото не катят , но схема работает!", - написала Алена.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ох, чертовка", "Все фото шикарные", "Моя любимая девочка", "Безумно красивая", "Фотографии шикарные, но почему владельцы квартиры "с балкончиком", как минимум не могут окна(выход на балкон) покрасить? ".

Сообщалось, что Известная модель Алена Омович показала свои большие прелести в бикини.

Так, в одном из последних постов Алена появилась в крохотном розовом бикини, которое едва прикрывало грудь. Самые интимные места скрывали лишь крохотные полосочки ткани. 

Напомним, Пышногрудая украинская Кардашьян устроилась в горячей позе у бассейна

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян без стеснений задрала юбку и показала всю свою женственность

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян без стыда и белья повертела своим огромным бюстом