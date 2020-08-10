Популярная модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала упругие формы на отдыхе
Как сообщает Politeka.net, она опубликовала знойные фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
Алена Омович решила не упускать последний месяц лета и утроила себе вояж в Одессу, там она и сфотографировалась в горячем курортном образе. Модель надела миниатюрный купальник бледно-оранжевого цвета, который едва-едва прикрыл ее интимные места. В таком виде Алена позировала на фоне бассейна у перил спа-отеля.
На первом фото Омович оперлась руками о перегородку, слегка согнулась и оттопырила свою пятую точку. С такого ракурса открывается прекрасный вид на осиную талию, стройные ноги и соблазнительные изгибы красотки. На втором снимке модель повернулась к камере полубоком, продемонстрировав выдающуюся грудь.
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"Так люблю Одессу летом😍 Пишите в комменты ваши любимые заведения , куда сходить и тд👇🏻 Столько нового открылось, хочется везде побывать 🙀 А пока буду загорать и купаться в морьке. В планах на эту неделю спа, много еды, сон и дельфинарий", - поделилась Алена Омович.
В комментариях пользователи социальной сети оценили внешний вид красотки и оставили много восторженных комментариев:
"Воу...как круто 🔥"; "Нереальное тело"; "Самая лучшая и сексуальная девушка"; "Очень красиво 😍 ❤️"; "Ты супер секси🔥🔥"; "Могу я клонировать тебя и жениться?".
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