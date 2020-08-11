Відома співачка Міша Романова, екс-солістка групи "ВІА Гра", показала себе в сміливих ракурсах

На фото красуня позувала в червоному піджаку з великим ременем. Зірка спокусливо пройшлася, демонструючи величезне декольте, а потім вигиналася, показуючи самі соковиті частини тіла. Як можна помітити, Міша не одягала білизну, тому можна оцінити пишні груди красуні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Друзі, підписуйтесь на мій Тікток, посилання в шапці профілю", - написала Романова.

Фанати подивилися ролик майже 30 тисяч разів і написали коментарі, включаючи Алана Бадоєва:

"Дуже сексуальна дівчина і наряд", "гаряче", "як же далеко до екс ВІА Гра", "вони розлучилися, походу", "Огнище", " чому Макс з цією дівкою скрізь, а також Міша ((((".

Повідомлялося, що колишня солістка групи ВІА Гра, а нині популярна українська сольна співачка Міша Романова показала, в якому розкішному образі відзначила свій день народження.

Зіркка не могла не влаштувати свято з такого приводу, і вже встигла отримати безліч поздоровлень від інших знаменитостей.

Ми писали, що екс-солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова поділилася архівними фотографіями зі зйомки для журналу.

На фото Міша в різних нарядах позувала для камери. Вона була одягнена в сукню, костюм на голе тіло, а на одному фото зовсім залишилася в одній білизні.

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