Бывшая участница трио «ВИА Гра» Миша Романова сверкнула невероятной красотой в присутствии шейха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Похитил шейк», — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном кадре Романова позирует рядом с шейхом, демонстрируя перед ним роскошный бюст. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«А не нужно было строить глазки 😅теперь покажет восточные сказки 😅», «сколько раз», «не все, теперь в гарем», «Далеко увёз?», «Вспомнил клип Кто ты мне🙃», — пишут они.

До этого мы писали, что экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова засветила свои прелести на пляже.

На опубликованном фото певица отдыхает на пляже в Одессе. Она позирует на матрасе у самого моря, одетая в обтягивающий купальник-боди оранжевого цвета. Наряд оказался настолько тесным, что "просветил" все пикантные подробности на теле красотки, а к тому же - похож на обмундировку спасателей. В таком образе девушка переплюнула даже Памелу Андерсон.

Миша Романова положила ногу на ногу и запрокинула руку за голову, опершись второй о матрас. Она томно смотрит вдаль сквозь солнцезащитные очки.

Напомним, что Миша Романова устроила смелую фотосессию топлес: чувственное фото.

А еще Politeka писала, что Миша Романова, скрывавшая рождение ребенка, потрясла фото из роддома: "Будто другой человек".

Также Politeka сообщала, что Миша Романова и Макс Барских наконец показали свои чувства: "Мутят, как Потап с Каменских".