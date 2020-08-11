Известная певица Миша Романова, экс-солистка группы "ВИА Гра", показала себя в смелых ракурсах

На фото красотка позировала в красном пиджаке с большим ремнем. Звезда соблазнительно прошлась, демонстрируя огромное декольте, а потом выгибалась, показывая самые сочные части тела. Как можно заметить, Миша не надевала белье, поэтому можно оценить пышную грудь красотки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Друзья, подписывайтесь на мой ТикТок, ссылка в шапке профиля", - написала Романова.

Фанаты посмотрели ролик почти 30 тысяч раз и написали комментарии, включая Алана Бадоева:

"Очень сексуальная девушка и наряд", "Горячо", "Как же далеко до экс ВИА Гра", "Они расстались, походу", "Огнище", "Почему Макс с этой девкой везде,а также Миша ((((".

Сообщалось, что бывшая солистка группы ВИА Гра, а ныне популярная украинская сольная певица Миша Романова показала, в каком роскошном образе отметила свой день рождения.

Звезда не могла не устроить праздник по такому поводу, и уже успела получить множество поздравлений от других знаменитостей.

Мы писали, что экс-солистка группы «ВИА Гра» Миша Романова поделилась архивными фотографиями со съемки для журнала.

На фото Миша в разных нарядах позировала для камеры. Она была одета в платье, костюм на голое тело, а на одном фото вовсе осталась в одном белье.

Напомним, жгучая Миша Романова из ВИА Гры разоткровенничалась об уходе из группы

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