Знаменитість показала, за що отримала титул

Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, показала, як виглядає в бікіні

Красуня часто демонструє свою досконалу фігуру, доводячи, мовляв, не дарма отримала такий престижний титул, передає Politeka.net.

Так в одному з останніх своїх постів в Instagram модель з'явилася в маленькому купальнику, який ледь щось прикривав.

Маленький ліфчик являв собою два крихітних трикутника тканини на найтонших бретельках. Такий купальник просто неймовірно підкреслив груди красуні.

Також модель одягла довгу спідницю, трохи спустивши її зі стегон і посвітивши лямками плавок.

Рельєфи досконалого тіла просто заворожують. Від животика не можна відірватися.

Образ модель завершила різними аксесуарами. Загалом, модель виглядала нереально.

Олівія позувала з підносом з фруктами і різними снеками.

За 15 годин пост зібрав понад 140 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі оцінили по достоїнству шикарну фігуру моделі і написали їй багато приємних слів.

"Афродіта", - написав один із коментаторів.

Нагадаємо, Олівія Калпо постала в довгому піджаку-сукні, яка ледь щось прикривала.

На ноги красуня натягнула довгі сітчасті гольфи і взула красиві білі туфлі. Завершили образ різні аксесуари.

Модель присіла навпочіпки, виставивши вперед струнку ніжку.

Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо позувала сидячи в крихітному темному купальнику, який ефектно підкреслює її розкішні форми. У цей момент модель мила свого нового домашнього вихованця - маленьку собачку.

Нагадаємо, що Олівія Калпо випустила "подружок" на прогулянку без білизни, вигляд вражає: "Ух, які».

Як повідомляла Politeka, Олівія Калпо виставила напоказ пружні форми в безсоромному топіку: "стиглі персики".

Також Politeka писала, що Олівія Калпо в гарячій позі на яхті ледь не засвітила найпотаємніше:"акуратніше, дитинко".