Знаменитость показала, за что получила титул

Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, показала, как выглядит в бикини

Красотка часто демонстрирует свою совершенную фигуру, доказывая, мол, не зря получила столь престижный титул, передает Politeka.net.

Так в одном из последних своих постов в Инстаграм модель появилась в маленьком купальнике, который едва что-то прикрывал.

Маленький лифчик представлял собой два крохотных треугольника ткани на тончайших бретельках. Такой купальник просто невероятно подчеркнул грудь красотки.

Также модель надела длинную юбку, немного спустив ее с бедер и посветив лямками плавок.

Рельефы совершенного тела просто завораживают. От животика нельзя оторваться.

Образ модель завершила различными аксессуарами. В общем, модель выглядела нереально.

Оливия позировала с подносом с фруктами и различными снеками.

За 15 часов пост собрал более 140 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети оценили по достоинству шикарную фигуру модели и написали ей много приятных слов.

"Афродита", - написал один из комментаторов.

Напомним, Оливия Калпо предстала в длинном пиджаке-платье, которое едва что-то прикрывало.

На ноги красотка натянула длинные сетчатые гольфы и обула красивые белые туфли. Завершили образ различные аксессуары.

Модель присела на корточки, выставив вперед стройную ножку.

Ранее сообщалось, что Оливия Калпо позировала сидя в крохотном темном купальнике, который эффектно подчеркивает ее роскошные формы. В этот момент модель мыла своего нового домашнего питомца — маленькую собачку.

Напомним, что Оливия Калпо выпустила «подружек» на прогулку без белья, вид впечатляет: «Ух, какие».

Как сообщала Politeka, Оливия Калпо выставила напоказ упругие формы в бесстыжем топике: "Спелые персики".

Также Politeka писала, что Оливия Калпо в горячей позе на яхте едва не засветила самое сокровенное: "Поаккуратней, детка".