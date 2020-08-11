Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, показала, как выглядит в бикини
Красотка часто демонстрирует свою совершенную фигуру, доказывая, мол, не зря получила столь престижный титул, передает Politeka.net.
Так в одном из последних своих постов в Инстаграм модель появилась в маленьком купальнике, который едва что-то прикрывал.
Маленький лифчик представлял собой два крохотных треугольника ткани на тончайших бретельках. Такой купальник просто невероятно подчеркнул грудь красотки.
Также модель надела длинную юбку, немного спустив ее с бедер и посветив лямками плавок.
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Рельефы совершенного тела просто завораживают. От животика нельзя оторваться.
Образ модель завершила различными аксессуарами. В общем, модель выглядела нереально.
Оливия позировала с подносом с фруктами и различными снеками.
За 15 часов пост собрал более 140 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети оценили по достоинству шикарную фигуру модели и написали ей много приятных слов.
"Афродита", - написал один из комментаторов.
Напомним, Оливия Калпо предстала в длинном пиджаке-платье, которое едва что-то прикрывало.
На ноги красотка натянула длинные сетчатые гольфы и обула красивые белые туфли. Завершили образ различные аксессуары.
Модель присела на корточки, выставив вперед стройную ножку.
Ранее сообщалось, что Оливия Калпо позировала сидя в крохотном темном купальнике, который эффектно подчеркивает ее роскошные формы. В этот момент модель мыла своего нового домашнего питомца — маленькую собачку.
Напомним, что Оливия Калпо выпустила «подружек» на прогулку без белья, вид впечатляет: «Ух, какие».
Как сообщала Politeka, Оливия Калпо выставила напоказ упругие формы в бесстыжем топике: "Спелые персики".
Также Politeka писала, что Оливия Калпо в горячей позе на яхте едва не засветила самое сокровенное: "Поаккуратней, детка".