Відома модель Памела Андерсон показала себе, похваствшись ідеальним тілом
На фото красуня позувала в білих босоніжках і купальнику, який прикривав тільки спереду принади Памели. Андерсон вигнулася на тлі дерева і показала не тільки свої ідеальні ніжки, але і спокусливий "горішок", завдяки чому знімок вийшов просто чудовим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати нічого не змогли написати в коментарях або поставити лайки, але так і хочеться написати: "розкіш, 20-річні позаздрять".
Раніше ми повідомляли, що легендарна американська модель і актриса Памела Андерсон продовжує розбурхувати уяву своїх численних шанувальників.
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На архівному чорно-білому знімку вона позує в білому бікіні, розташувавшись боком до камери. Освітлення і фон створюють ілюзію оголеного тіла.
Ми писали, що відома модель Памела Андерсон показала себе без нічого зайвого.
На фото красуня показала себе без одягу і білизни, а сама лежала на пляжі, порадувавши фанатів своїми гарними вигинами і природною красою на піску, де вона знаходилась.
Нагадавши, Памела Андерсон зігнулася і показала знамениті принади в одній білизні
А ще Politeka повідомляла, що невтомна Памела Андерсон розсунула ноги в пікантному вбранні
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