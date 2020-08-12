Відома модель Памела Андерсон показала себе, похваствшись ідеальним тілом

На фото красуня позувала в білих босоніжках і купальнику, який прикривав тільки спереду принади Памели. Андерсон вигнулася на тлі дерева і показала не тільки свої ідеальні ніжки, але і спокусливий "горішок", завдяки чому знімок вийшов просто чудовим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати в коментарях або поставити лайки, але так і хочеться написати: "розкіш, 20-річні позаздрять".

Раніше ми повідомляли, що легендарна американська модель і актриса Памела Андерсон продовжує розбурхувати уяву своїх численних шанувальників.

На архівному чорно-білому знімку вона позує в білому бікіні, розташувавшись боком до камери. Освітлення і фон створюють ілюзію оголеного тіла.

Ми писали, що відома модель Памела Андерсон показала себе без нічого зайвого.

На фото красуня показала себе без одягу і білизни, а сама лежала на пляжі, порадувавши фанатів своїми гарними вигинами і природною красою на піску, де вона знаходилась.

Нагадавши, Памела Андерсон зігнулася і показала знамениті принади в одній білизні

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