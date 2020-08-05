Американская актриса и модель Памела Андерсон опубликовала жаркий снимок в стиле "королевы Малибу"

Как известно, являлась главной героиней телесериала «Спасатели Малибу», Памела прославилась благодаря своей фигуре с пышными формами и привычке постоянно блистать фигурой в необычно-открытых и ярких купальниках.

В этот раз звезда решила напомнить о юности и поделилась жарким фото, на котором позировала в довольно открытом и смелом монокини, совсем не прикрывающем ее формы и даже подчеркивающим грудь.

Звезда томно выгнулась на побережье, сверкнув идеально загорелой кожей и светлыми локонами. Склонив голову в сторону от объектива, актриса привлекла внимание к пикантным вырезам в довольно открытом купальнике.

Примечательно, что звезда фактически каждый день делится жаркими фото, не стесняется показывать себя без одежды и также восхищает видом даже во время фотосессий в ванной.

Отметим, ранее Андерсон поделилась архивным кадром, на котором она позировала в довольно пикантной позе. Облачившись в лёгенькое платье, Памела во всей красе продемонстрировала всю себя, засветив самые сокровенные места.

"Иногда, это сумасшествие", - отметила актриса в подписи к фото.

Розовое бельё актрисы просто свело с ума ее поклонников - всего за несколько часов это снимок собрал тысячи лайков.

Американская актриса и фотомодель тщательно следит за своей внешностью. Около года она встречалась с французским футболистом Адилем Рами, который был младше нее почти на 20 лет. Однако недавно пара разорвала отношения. Звезда обвинила мужчину в том, что он ей изменял, а также порой жестоко с ней обращался. Сам спортсмен обвинения опровергает.

Расставание с молодым избранником только положительно сказалось на Андерсон. Она начала худеть и в итоге в короткие сроки сбросила пять килограммов.

Напомним, Памела Андерсон полностью разделась, украсив роскошное тело цепочкой: поза сразит наповал любого.

Как сообщала Politeka, Памела Андерсон забыла о возрасте и обнажила самые сладкие места: вид впечатляет.

Также Politeka писала, что бесстыжая Памела Андерсон сверкнула пышными формами, задрав нижнее белье: "запуталась в одежде".