Известная модель Памела Андерсон показала себя в смелой позе и рассказала о счастье

На фото красотка показала себя в белом боди и босоножках на большой платформе. Памела легла на ковер и раздвинула ноги, сложив подошвы друг к другу. Андерсон без стыда демонстрировала внутреннюю сторону бедер, а волосы решила оставить распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Счастливая детка", - написала красотка под фотографией.

Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и не написали комментарии, но так и хочется сказать: "Ох, вот это тело, эталон красоты".

Сообщалось, что американская актриса и модель Памела Андерсон опубликовала жаркий снимок в стиле "королевы Малибу" .

Как известно, являлась главной героиней телесериала «Спасатели Малибу», Памела прославилась благодаря своей фигуре с пышными формами и привычке постоянно блистать фигурой в необычно-открытых и ярких купальниках.

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На фото красотка позабыла о возрасте, выставив на передний план оголенные ножки. Стоит отметить, что ноги модели выглядят превосходно. Памеле сделали оригинальную прическу, что придало особой пикантности фото.

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