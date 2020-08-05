Известная модель Памела Андерсон продолжает радовать горячими образами, несмотря на возраст

На фото Памела стояла в прозрачной накидке и босоножках. Красотка решила оставить волосы распущенными, а сама развернулась боком к камере. Звезда в этот раз показалась в бассейне, где продемонстрировала свою растяжку. Андерсон задрала ногу выше головы, вскружив голову фанатам. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли засыпать комплиментами озорную красотку или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Даст фору 20-летним, Волочкова нервно курит".

Сообщалось, что американская актриса и модель Памела Андерсон опубликовала жаркий снимок в стиле "королевы Малибу".

Как известно, являлась главной героиней телесериала «Спасатели Малибу», Памела прославилась благодаря своей фигуре с пышными формами и привычке постоянно блистать фигурой в необычно-открытых и ярких купальниках.

Мы писали, что легендарная американская модель и актриса Памела Андерсон сверкнула идеальными формами в фотосессии без белья.

«Тусуюсь», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Андерсон позирует лежа на мотоцикле без белья, прикрыв внушительные формы рукой. Как можно заметить, фотография сделана в черно-белом стиле, но, несмотря на это, поклонники звезды пришли в полный восторг.

Напомним, бесстыжая Памела Андерсон в прозрачной ткани поразила видом у бассейна

А еще Politeka писала, что роскошная Памела Андерсон без одежды и стыда повалялась в песке

Также Politeka сообщала, что безбашенная Миша Романова удивила дерзким трюком на концерте



