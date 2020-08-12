Відома українська актриса Анна Кошмал, зірка серіалу "Свати", показала себе і розповіла про свою філософію
На фото Анна спокусливо вигнулася на стільці. Красуня була в чорних штанях і піджаку, який розстебнула. Як можна помітити, Кошмал вирішила не надягати взуття, закривши очі від задоволення. Актриса позувала на балконі, поруч можна побачити квіти, а внизу - автомобілі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Дії Всесвіту визначаються динамікою обміну ... дарування та отримання-різні аспекти потоку енергії у Всесвіті. І в своїй готовності віддати те, чого ми домагаємося, ми підтримуємо достаток Всесвіту, що поширюється на наші життя", - написала Кошмал під фото.
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Фанати поставили пості 20 тисяч лайків і написали коментарі:
"Дуже подобаються фотографії з цієї серії", "ми тебе дуже сильно любимо", "дуже красива) Пам'ятаю, в дитинстві був закоханий в вас", "дивлюся всі серіали де ви знімалися", "це божественно", "дуже красиво і оригінально", " хіба можна бути такою красивою?????!!!!!!", "ви просто принадність, Найкраща актриса на цій планеті, всі фільми переглянула з вашою участю", " Аня, коли Свати вже вийдуть, новий сезон?", "Ти моя улюблена актриса морквина", "ля сидить балдіє :D".
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