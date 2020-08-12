Известная украинская актриса Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", показала себя и рассказала о своей философии
На фото Анна соблазнительно выгнулась на стуле. Красотка была в черных штанах и пиджаке, который расстегнула. Как можно заметить, Кошмал решила не надевать обувь, закрыв глаза от удовольствия. Актриса позировала на балконе, рядом можно увидеть цветы, а внизу - автомобили. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Действия Вселенной определяются динамикой обмена… дарение и получение – различные аспекты потока энергии во Вселенной. И в своей готовности отдать то, чего мы добиваемся, мы поддерживаем изобилие Вселенной, распространяющееся на наши жизни", - написала Кошмал под фото.
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Фанаты поставили пости 20 тысяч лайков и написали комментарии:
"Очень нравятся фотографии из этой серии", "Мы тебя очень сильно любим", "Очень красивая) Помню, в детстве был влюблен в вас", "Смотрю все сериалы где вы снимались", "Это божественно", "очень красиво и оригинально", "Разве можно быть такой красивой?????!!!!!!", "вы просто прелесть, самая лучшая актриса на этой планете, все фильмы пересмотрела с вашим участием", "Аня, когда Сваты уже выйдут, новый сезон?", "Ты моя любимая актриса морковка", "ля сидит балдеет :D".
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