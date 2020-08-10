Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал засветила своего маленького сына

Актриса, прославившаяся благодаря роли «Женьки» в популярном сериале от студии «Квартал 95», поделилась трогательным семейным снимком в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

25-летняя артистка вышла замуж в 2017 году, а в июне 2018 у них с супругом родился сын Михаил. Кошмал редко делится семейными снимками, однако на этот раз решила показать подрастающего малыша.

На фото она с ребенком позирует на улице, присев на корточки. При этом на них падают красные и зеленые огоньки, которые практически полностью засвечивают лицо актрисы.

«Мотыльки», - коротко подписала фото звезда.

Ее поклонники тут же принялись комментировать снимок.

«Аня спасибо огромное вам за творчество. Вы очень классные, талантливые, вдохновляет, мотивирует. Спасибо вам за всё», «Такие милые», «Сладкий мотылёк!», «Бусинки», «Аня, какой же у вас милый сын», «Какой Миша большой стал. Анют, счастья и здоровья Мише, тебе и всей твоей семье», «Анна вы красавица а сын такое милое очарование просто прелесть», «Какой Миша уже взрослый. Очень красивые», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кошмал показала себя во всей красе.

Анна позировала на фото довольно близко. На красотке можно увидеть только бретели от белья, другой одежды на ней не видно. Кошмал дополнила образ стильным макияжем, а перед ней можно увидеть перо павлина.

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