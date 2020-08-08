Известная актриса Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", показала себя во всей красе

Анна позировала на фото довольно близко. На красотке можно увидеть только бретели от белья, другой одежды на ней не видно. Кошмал дополнила образ стильным макияжем, а перед ней можно увидеть перо павлина. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 16 тысяч лайков и написали комментарии:

"Хорошего вам дня", "Очень нежно и красиво", "Такое нежное фото", "Красавица Анюта словно яркое солнышко!", "красотка, очень люблю ваши фильмы, сериалы", "мадам, вы прекрасны", "Вы лучшая актриса на свете", "такая нежная фотография", "Потрясающая".

Сообщалось, что украинская актриса Анна Кошмал, которая прославилась после роли в сериале «Сваты», поделилась нежным фото с отдыха.

Как известно, Анна приняла участие в съемках популярного сериала, рассекретив место съемок. Известно, что команда сериала отправилась в Черноморск Одесской области, где и проходили съемки. Судя по постам Анны, они с коллегами успевали отдохнуть в перерыве между съемками.

Мы писали, что известная украинская актриса Анна Кошмал, которая прославилась после роли в сериале «Сваты», показала себя во всей красе.

Красотка была одета в черный брючный костюм. Правда, под пиджак Кошмал не стала надевать блузу или футболку, оставшись в спортивном лифчике. Девушка сидела в кресле, подняв свои волосы вверх. Внизу красовался распущенный цветок, который Анна неспроста добавила в кадр.

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