Украинская актриса Анна Кошмал, которая прославилась после роли в сериале «Сваты», поделилась нежным фото с отдыха
Как передает Politeka.net, свежее фото появилось в Инстаграм звезды. Анна сидела на песке возле моря. Она была укутана в теплую кофту, но ножки ее были голые. Девушка смотрела в кадр. На ее лице была выражение полного счастья и умиротворения.
«Закат. Море. Семья. Счастье. Черноморск, ты был идеален для всех наших рабочих приключений и небольшого отдыха. Спасибо всем, это было незабываемо», - подписала фото Анна, намекая на то, что съемки второго сезона «Папика-2» подошли к концу.
Как известно, Анна приняла участие в съемках популярного сериала, рассекретив место съемок. Известно, что команда сериала отправилась в Черноморск Одесской области, где и проходили съемки. Судя по постам Анны, они с коллегами успевали отдохнуть в перерыве между съемками.
«Красиво», «Нежность», «Очень жду 2 сезон Папика, особенно с твоим участием», «я просто кайфую с этого вида», «Лучшая», «Прелесть! Здорово, когда и работа, и отдых одновременно», «Анечка ты моя лучшая подруга», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Кошмал поделилась фотографией со съемок. Красотка предстала в невероятно соблазнительном образе. Девушка была одета в мини-платье и босоножки на каблуках.
Напомним, что Анна Кошмал с подружками в купальниках показали, в чем женская сила: «Звездный состав».
Как сообщала Politeka, Анна Кошмал не перестает удивлять: "Кто же так ванны принимает".
Также Politeka писала, что Анна Кошмал поразила внешним видом на съемках нового сезона "Папика": "Безумно красивая".