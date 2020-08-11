Погода в Україні у середу, 11 серпня, буде прохолодною

Як повідомила на своїй сторінці в Facebook, синоптик Наталка Діденко, вся справа в тому, що наша країна опиниться в тилу холодного атмосферного фронту.

Найбільш відчутно знизиться температура на півночі України, там вдень очікується тільки +19 ... +23 градусів.

У середу фронт зрушиться південніше.

Локальні грозові дощі ймовірні на півдні, в центрі та на Прикарпатті, можливі місцями на північному сході.

Однак значна частина території України буде 12 серпня з сухою погодою.

Температура повітря очікується низькою в північній частині, + 19 +23 високою - на півдні, +27 +32 градуси.

У більшості областей прогнозується + 24 + 28 градусів.

У Києві середа обіцяє бути свіжою, вдень близько + 20 +22 градусів, опади малоймовірні.

Як повідомлялося раніше, пік 35-градусної спеки в серпні припаде на Яблучний Спас (19 число) і день-два до нього і після нього в залежності від регіону.

Відразу після Спаса прийдуть три дні дощів і зниження температури – до трохи вище +20 градусів. Але 24 серпня - в День Незалежності України, погода обіцяє бути ясною і комфортною.

Зазначимо, синоптики прогнозують, що в 2020 році осінь буде традиційно тепліше звичайного, а літо триватиме до кінця вересня.

Також очікується, що зима буде дуже м'якою. Морози можливі тільки зовсім незначні.

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