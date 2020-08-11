Погода в Україні у середу, 11 серпня, буде прохолодною
Як повідомила на своїй сторінці в Facebook, синоптик Наталка Діденко, вся справа в тому, що наша країна опиниться в тилу холодного атмосферного фронту.
Найбільш відчутно знизиться температура на півночі України, там вдень очікується тільки +19 ... +23 градусів.
У середу фронт зрушиться південніше.
Жителів області просять не їздити до Харкова, термінова заява: "Викликає тривогу..."
Українцям несподівано повідомили про нові пенсії, названо суми і коли чекати: "Отримуватимуть..."
Ані Лорак звела з розуму, задерши маєчку і розстебнувши штани перед дзеркалом: "Яка..."
Мама Балана, яку називають копією Тіни Кароль, в купальнику приголомшила бюстом: "Це незаконно!"
Локальні грозові дощі ймовірні на півдні, в центрі та на Прикарпатті, можливі місцями на північному сході.
Однак значна частина території України буде 12 серпня з сухою погодою.
Температура повітря очікується низькою в північній частині, + 19 +23 високою - на півдні, +27 +32 градуси.
У більшості областей прогнозується + 24 + 28 градусів.
У Києві середа обіцяє бути свіжою, вдень близько + 20 +22 градусів, опади малоймовірні.
Як повідомлялося раніше, пік 35-градусної спеки в серпні припаде на Яблучний Спас (19 число) і день-два до нього і після нього в залежності від регіону.
Відразу після Спаса прийдуть три дні дощів і зниження температури – до трохи вище +20 градусів. Але 24 серпня - в День Незалежності України, погода обіцяє бути ясною і комфортною.
Зазначимо, синоптики прогнозують, що в 2020 році осінь буде традиційно тепліше звичайного, а літо триватиме до кінця вересня.
Також очікується, що зима буде дуже м'якою. Морози можливі тільки зовсім незначні.
Нагадавши, погода змінить настрій, грозові дощі атакують з новою силою: Точний прогноз.
Як повідомляла Politeka, атмосферний фронт вдарить по Україні, погода не пощадить нікого: "дощі, грози і навіть…»
Також Politeka писала, що погода доб'є українців дощами і грозами, синоптики попередили про удар: "різко похолодає до..."