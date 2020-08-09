Смотрите, к чему и когда готовиться

На следующей неделе Украину накроют сильные дожди и грозы с заметным похолоданием

Как передает Politeka.net, такую погоду прогнозирует Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, 10 августа в западных, центральных и северных регионах Украины пройдут грозовые дожди, температура воздуха ожидается на уровне 25-28 градусов тепла. В то же время, на юге ожидается сухая погода с тепературой воздуха от +29 до +32 градусов.

11 августа дожди продолжат заливать Запад, Центр и Север, а также дойдут в Харьковскую область. В большинстве районов Украины резко похолодает до +24, на Юге и Востоке ожидается более теплая погода - от +27 до +31.

12 августа, согласно прогнозу, грозовые тучи вместе с обильными осадками доберутся до южных и восточных областей, дожди пройдут также в Карпатах. В западных, северных и центральных регионах страны похолодает до 21-25 градусов тепла, в остальных температура будет от +27 до +31 градусов.

Как ожидают синоптики, 13 и 14 августа солнце снова засияет над Украиной, но при этом погода останется прохладной. В большинстве областей прогнозируется средняя температура от +20 до +24 градусов, а на юге страны - до +28.

Напомним, погода готовит резкий разворот, в зоне риска новые области

Также Politeka писала, что жара до +36 и ливни с градом: синоптики предупредили, в какие дни ждать сюрпризов в Одессе

Как Politeka сообщала, что лето окончательно испортится, грозовые дожди накроют украинцев с новой силой