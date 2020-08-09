Погода в Украине 10 августа испортится, лето засыплет грозовыми дождями большинство регионов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко.

«Понедельник будет дождливым на западе и на севере Украины. Поэтому, пожалуйста, жители этих регионов, не забывайте завтра на работу с собой взять зонты. С дождями могут быть даже и грозы. А, как известно, при такой погоде достаточно высоким является угроза шквалов. Местами возможен настоящий ливень. Большинство центральных областей также накроет непогода. Может быть, к Днепропетровской области не дотянет», — отметила она.

В то же время Диденко рассказала, что столбик термометра порадует практически всех.

«Температура воздуха – удовлетворит любого, ведь будет практически идеальная. 25-29 градусов. На юге и юго-востоке может «выскочить» до 30-31 градуса. В Киеве температура будет прекрасной: +26 градусов», — подчеркнула она.

Похожее заявление сделали и спасатели из ГСЧС Украины. По их словам в большинстве регионов завтра будет плохая погода, поэтому нужно быть максимально осторожным.

Gepostet von Наталка Діденко am Sonntag, 9. August 2020

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