Погода в Украине 11 августа прогнозируется от теплой до умеренной жаркой

Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Согласно прогнозу, температура днем во вторник поднимется до +25… +30 градусов.

Дожди с грозами через деятельность атмосферного фронта наиболее вероятные на Западе, Севере Украины и в Приазовье.

При этом синоптик предупредила, что поскольку фронт двигаться на юго-восток, то в течение суток локальные дожди тянуться за ним и поэтому возможны практически повсеместно, но в меньших местных масштабах.

Ветер ожидается северного направления, 3-8 метров в секунду.

В Киеве вторник будет теплым, воздух может прогреться до 28 градусов. А вот уже со среды похолодает до +21 +24 градусов. 11 августа в столице возможен периодически дождь с грозой.

Вцелом в Украине с 12 августа похолодает до + 20 + 25 градусов, лишь в южной части, на юго-востоке и центральных областях, близких к украинскому Югу, еще будет значительно теплее, +26 +30 градусов.

Неделя обещает быть свежей. «Дышать и бегать будет легко», - отметила синоптик.

Напомним, погода сменит настроение, грозовые дожди атакуют с новой силой: точный прогноз.

Как сообщала Politeka, атмосферный фронт ударит по Украине, погода не пощадит никого: «Дожди, грозы и даже…»

Также Politeka писала, что погода добьет украинцев дождями и грозами, синоптики предупредили об ударе: "резко похолодает до..."