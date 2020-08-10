Погода в Украине 11 августа прогнозируется от теплой до умеренной жаркой
Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Согласно прогнозу, температура днем во вторник поднимется до +25… +30 градусов.
Дожди с грозами через деятельность атмосферного фронта наиболее вероятные на Западе, Севере Украины и в Приазовье.
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При этом синоптик предупредила, что поскольку фронт двигаться на юго-восток, то в течение суток локальные дожди тянуться за ним и поэтому возможны практически повсеместно, но в меньших местных масштабах.
Ветер ожидается северного направления, 3-8 метров в секунду.
В Киеве вторник будет теплым, воздух может прогреться до 28 градусов. А вот уже со среды похолодает до +21 +24 градусов. 11 августа в столице возможен периодически дождь с грозой.
Вцелом в Украине с 12 августа похолодает до + 20 + 25 градусов, лишь в южной части, на юго-востоке и центральных областях, близких к украинскому Югу, еще будет значительно теплее, +26 +30 градусов.
Неделя обещает быть свежей. «Дышать и бегать будет легко», - отметила синоптик.
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