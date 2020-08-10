Погода в Украине 10 августа испортится окончательно, большую часть регионов ждут коварные удары лета

Так, на западе погода остановит «передышку», на улице целый день будет лить дождь. Это все будет дополнять гроза, хотя столбик термометра прогреется до 25-28 градусов тепла. Ночью их сменят комфортные 14-18 со знаком «плюс», передает Politeka.

На севере также дождливо и с грозами. Здесь синоптики прогнозируют от 25 до 27 градусов тепла днем, а ночью будет около 15-18 тепла.

Украинцам, которые проживают в центральных регионах, также стоит ожидать дождей. На улице будет от 26 до 31 градуса тепла. Без осадков останутся лишь жители Запорожской области. В ночное время суток ожидается от 15 до 21 со знаком «плюс».

А вот на юге Украины сегодня ожидается солнечно и без осадков. Днем воздух прогреется до 29-32 градусов жары. А вот ночью похолодает до 19-21 градуса.

Также тепло и без осадков будет на востоке страны. Здесь воздух будет сочетаться с комфортными 26-28 градусами жары, а ночью похолодает от 14 до 16 тепла.

Киев и область сегодня, утверждают в Украинском гидрометцентре, сегодня будет особенно дождливо и с грозами. В светлое время суток будет от 25 до 27 градусов тепла. Ночью же «посвежеет» до 15-17 градусов.

Кроме того, синоптики прогнозируют, что утром и днем в западных, северных и большей части центральных областей будет гроза. На остальной части страны наоборот — повышенный уровень пожарной опасности.

Напомним, погода готовит резкий разворот, в зоне риска новые области

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