Погода в Украине в среду, 11 августа, будет прохладной

Как сообщила на своей странице в Facebook, синоптик Наталья Диденко, все дело в том, что наша страна окажется в тылу холодного атмосферного фронта.

Наиболее ощутимо снизится температура на севере Украины, там днем ожидается только +19… +23 градусов.

В среду фронт сдвинется южнее.

Локальные грозовые дожди вероятные на Юге, в Центре и на Прикарпатье, возможны местами на северо-востоке.

Однако значительная часть территории Украины будет 12 августа с сухой погодой.

Температура воздуха ожидается низкой в ​​северной части, +19 +23 высокой - на Юге, +27 +32 градуса.

В большинстве областей прогнозируется + 24 + 28 градусов.

В Киеве среда обещает быть свежей, днем ​​около +20 +22 градусов, осадки маловероятны.

Как сообщалось ранее, пик 35-градусной жары в августе придется на Яблочный Спас (19 число) и день-два до него и после него в зависимости от региона.

Сразу после Спаса придут три дня дождей и снижение температуры – до чуть выше +20 градусов. Но 24 августа – в День Независимости Украины, погода обещает быть ясной и комфортной.

Отметим, синоптики прогнозируют, что в 2020 году осень будет традиционно теплее обычного, а лето продлится до конца сентября.

Также ожидается, что зима будет очень мягкой. Морозы возможны только совсем незначительные.

Напомним, погода сменит настроение, грозовые дожди атакуют с новой силой: точный прогноз.

Как сообщала Politeka, атмосферный фронт ударит по Украине, погода не пощадит никого: «Дожди, грозы и даже…»

Также Politeka писала, что погода добьет украинцев дождями и грозами, синоптики предупредили об ударе: "резко похолодает до..."