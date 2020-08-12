Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер і її сестра Кім Кардашьян вразили витівкою

Дві відомі красуні нерідко з'являються у спільних фотосесіях, пише Politeka.net. Один зі знімків вразив фанатів, настільки, що вони вирішили запостити його в одній з груп Instagram.

Кім і Кайлі постали в коротких білих футболочках. Великі груди випирали з-під тонкої тканини. Також моделі наділи кольорові трусики: Кім - рожеві, а Кайлі - фіолетові.

Обидві демонстрували ідеальну фігуру - тонкі талії, плоскі животи і пишні стегна. Їх образи доповнили фірмові макіяжі з акцентом на карі очі.

Однак, варто відзначити, що знімок був неабияк відфотошоплений.

Красуні притиснулися одна до одної стегнами. При цьому Кардашьян обливала себе і сестричку з душу. Їх мокрі тіла блищали від крапель, а волосся було вологе.

Обидві дивилися в камеру, відкривши губи.

За 11 годин пост зібрав понад 12 тисяч лайків.

Користувачі мережі написали, що моделі - прекрасні жінки, які гідні тільки приємних слів і поцілунків.

"Божественні", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала сидячи, демонструючи найапетитніші місця в неоновому мереживі.

Тонкий ліфчик обтягнув і відмінно виділив пишні груди. Остання стиснулася під тканиною і виглядала дуже спокусливо.

Від форм красуні не можна відвести погляду.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер постала в одній мереживній білизні, та ще й у ліжку, давши розігратися фантазії своїх шанувальників.

На першому кадрі Кайлі зробила фото свого тіла крупним планом і без обличчя. Видно, як мереживний ліфчик натягнувся на тонких бретельках.

Нагадавши, Кайлі Дженнер показала, як треба спокушати в простому бежевому бікіні

Також Politeka писала, що Кайлі Дженнер в невидимому бікіні без сорому вимазалася маслом перед камерою

А ще Politeka повідомляла, що апетитна Кайлі Дженнер відпила з келиха і відразу задерла сукню