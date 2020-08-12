Відома модель Ебі Ретчфорд похвалилася відпочинком, показавши сміливий образ

На фото Ебі позує в бікіні зі зміїним забарвленням. Красуня сиділа на шезлонгу і посміхалася. Трусиків практично не видно на фото, зате можна побачити п'яту точку красуні, яка без сорому її демонструвала. Волосся модель залишила розпущеним, поки показувала ідеальні ніжки для знімка. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і не змогли написати коментарі, але так і хочеться сказати: так виглядає рай, "Божественна дитинка".

Повідомлялося, що американська пишногруда модель Ебігейл Ретчфорд показала форми в крихітному купальнику.

Вогняна брюнетка позувала сидячи, піднісши до свого тіла камеру. Ебі вирішила не знімати своє обличчя, а лише показала у всій красі обсяги, що стоять заздрості. Модель стиснула груди між рук, посвітивши найінтимнішим в купальнику тілесного кольору.

Ми писали, що американська супермодель Ебігейл Ретчфорд не звикла виставляти особисте життя напоказ, але цей випадок став винятком.

Пара позувала в басейні, модель, стояла у воді по шию. Вона втягнула руки вперед і дивилася великими очима в об'єктив. При цьому красуня відкрила свої пухкі губи. Ебі була в чорно-білому бікіні, яке ледь змогло утримати її пишні груди.

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