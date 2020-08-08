Американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд показала большие прелести крупным планом

Звезда часто публикует в своем Инстаграм различные горячие кадры, сообщает Politeka.net. На снимках модель предстала в полосатом бикини.

Маленький лифчик стиснул пышный бюст, едва удерживая его собой. Прелести стиснулись и было видно, как им тесно.

Модель играла на камеру, всячески привлекая внимание к своим "богатствам". Нельзя не отметить природную красоту Эби. Ее большие зеленые глаза и пухлые губы - стоят огромного внимания. Красотка просто совершенная, особенно благодаря макияжу, который сделал акцент - пышные ресницы и блестящие губы.

На одном из снимков красотка с распущенными волосами показала язык.

"Потерянные фото с марта 😎...", - написала модель.

За час пост собрал более 80 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что восхищаются красотой модели и выразили ей свою любовь, ведь перед такой девушкой нет сил устоять.

Напомним, Эби Рэтчфорд предстала в кружевном белье, которое подчеркнуло все ее пышные достоинства.

Эби позировала в черном лифчике на тонких бретельках, спрятавшихся под белой рубашкой. Большая грудь "налилась" за тонким кружевом, еле сдерживаясь от того, чтобы не выпасть.

Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд позировала в белоснежном наряде, демонстрируя роскошное тело. Красотка решила распахнуть пиджак, который надела без белья.

При этом красотка красиво заигрывает в кадр, не стесняясь пикантного момента. Однако ее поклонники не смогли открыто высказаться об идеальном теле кумира, ведь снимками знаменитость поделилась в Сторис.

Напомним, Эби Рэтчфорд в чулках и белье выгнулась и показала нереальные размеры

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