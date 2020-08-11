Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе на відпочинку і розповіла про своє літо

На фото красуня позувала в жовтому купальнику. Нікітіна стала на коліна на березі моря, а волосся залишила розпущеним. Зірка посміхалася і демонструвала ідеальні вигини на тлі хвиль. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Це моє літо. І це, мабуть, прекрасно", - написала Катя під фото.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Гаряча штучка", "Катюша, красуня"," Фотка класна, як і ти, я твоя фанатка"," Нікітіна, круто"," Купальник вогонь"," ти супер"," у вас губи потекли"," класно з ранку на море, всі сплять, а ти насолоджуєшся цією красою", " Ех! Поцілувати б ці губи","найголовніше - "нашийник"...", "Ось це пейзаж!".

Нагадаємо, актриса студії" Квартал 95 " Катерина Нікітіна влаштувала фотосесію на природі показала, як любить Україну.

Знаменитість присвятила пост своїй батьківщині. Вона заявила, що ні на що не готова проміняти Україну.

Повідомлялося, що відома українська актриса Катерина Нікітіна показала себе в сміливому образі.

На фото красуня позувала в чорному купальнику з білими бретелями. Образ Нікітіна доповнила стильними окулярами, а на голові можна побачити леопардову пов'язку, яка ще недавно була парео.

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