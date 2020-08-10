Українська виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, посвітила "добром" в мокрому бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«До завтра, на добраніч", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Кумейко позує в мокрому бікіні, елегантно піднявши над водою п'яту точку. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

«Який тепер на добраніч», «пішла ікру метати», «шльопнути тебе б разок»,«як поплавок на воді», «Ох і русалочка 🔥 🔥 🔥 можуть вкрасти», «хіба можна після цього спати», «хороший»хвостик»у русалочки», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що колишня солістка групи Nikita Анастасія Кумейко показала ідеальний загар на відпочинку.

На фото Кумейко показала, як катається на катері під час відпочинку в Туреччині. Для цього зірка вибралася на його передню частину і присіла навпочіпки, граціозно витягнувши одну ногу. Співачка позує в чорному злитому купальнику з оригінальним декором у вигляді сіточки в районі декольте, яка додає поряд пікантну деталь і дозволяє красуні похвалитися своїми пишними грудьми. Зверху Кумейко накинула яскраву блакитну сорочку.

Нагадавши, волога екс-Nikita в бікіні на мотузочках вразила видом на яхті:"шикарна самочка".

Як повідомляла Politeka, безсоромна екс-Nikita звела з розуму вигинами в купальнику під жарким сонцем:"Тигриця".

Також Politeka писала, що волога екс-Nikita в бікіні на мотузочках побешкетувала перед камерою:"ніжки просто бомба".