Українська виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, посвітила "добром" в мокрому бікіні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«До завтра, на добраніч", - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Кумейко позує в мокрому бікіні, елегантно піднявши над водою п'яту точку. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
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«Який тепер на добраніч», «пішла ікру метати», «шльопнути тебе б разок»,«як поплавок на воді», «Ох і русалочка 🔥 🔥 🔥 можуть вкрасти», «хіба можна після цього спати», «хороший»хвостик»у русалочки», - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що колишня солістка групи Nikita Анастасія Кумейко показала ідеальний загар на відпочинку.
На фото Кумейко показала, як катається на катері під час відпочинку в Туреччині. Для цього зірка вибралася на його передню частину і присіла навпочіпки, граціозно витягнувши одну ногу. Співачка позує в чорному злитому купальнику з оригінальним декором у вигляді сіточки в районі декольте, яка додає поряд пікантну деталь і дозволяє красуні похвалитися своїми пишними грудьми. Зверху Кумейко накинула яскраву блакитну сорочку.
Нагадавши, волога екс-Nikita в бікіні на мотузочках вразила видом на яхті:"шикарна самочка".
Як повідомляла Politeka, безсоромна екс-Nikita звела з розуму вигинами в купальнику під жарким сонцем:"Тигриця".
Також Politeka писала, що волога екс-Nikita в бікіні на мотузочках побешкетувала перед камерою:"ніжки просто бомба".