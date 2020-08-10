Внучка російського актора Михайла Боярського Катерина влаштувала новий пікантний танець у вбранні з декольте
Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.
Так, красуня танцює в спальні в пікантному топі, який ефектно підкреслює її принади шостого розміру, а також штанях тілесного кольору. Попри те, що красуня ніяк не підписала кадри, а лише залишила хештеги, її шанувальники прийшли в справжній захват від побаченого. Про це свідчать коментарі під опублікованими кадрами.
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«Закохаєшся в мої...», «звичайно Катя рухається професійно, я її поважав вона не запускає рекламу на прізвище. Розумниця», «до речі, а ти займалася танцями?», «бомбезний танець», - пишуть вони.
Д цього ми розповідали, що внучка легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показала себе в гарячому ракурсі
На фото Катя позувала в зеленому топі та шортах. Красуня дозволила зняти себе досить близько, тому можна помітити її пишні груди. Боярська волосся залишила розпущеним, а образ доповнила сережками-кільцями.
"Привіт", - написала Боярська.
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