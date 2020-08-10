Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак розкрила секрет, який хвилює багатьох її шанувальників

У 2016 році Ксенія Собчак стала матір'ю сина, Платона, пише Politeka.net. Зірка нерідко публікує фото свого малюка, чим викликає суперечки в мережі.

Деякі стверджують, що хлопчик схожий на Ксенію, інші ж бачать схожість з батьком, Максимом Віторганом. Однак багато хто впевнений, що Платон схожий на свого дідуся, що давно пішов з життя.

Кілька годин тому Ксенія опублікувала архівне фото, на якому вона зображена з батьком.

"Люблю тебе. Намагаюся жити як ти завжди вчив - вільно, і не озираючись на думку інших. Шкода, що ти не побачив Платона, він дуже схожий на тебе. Вічна пам'ять", - написала зірка.

Таким чином телеведуча розкрила, на кого насправді схожий її син.

За шість годин пост зібрав майже 180 тисяч лайків і багато коментарів.

"Ксенія, дуже зворушливо читати такі пости у Вас на сторінці. Про любов♥️", " Ксенія, ти дитиною така мила і красива була))))", "Платон реально дуже схожий", "схожий,, на вітчима!", "Цікава була людина, Ваш тато!🙏 ", "На тата схожа Ксенія", " 🙏вічна Пам'ять! Природа мати, коли б таких Людей не посилала світу - заглохла б нива життя...", "така лапочка 🌼 тааак Платон копія дідуся!", "Ваш син копія Дід!👍 ⭐ ️ ❤ ️ ", "І справді, навіть зовні схожий! 🔥Хоча зараз багато хто звичайно напише інакше️️️", " вашому Батькові є ким пишатися!", "Так такі люди рідкість 👍", " важко, коли йдуть батьки. У мене тато теж пішов, мене поруч не було", - написали користувачі мережі.

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