Решила вспомнить наше интервью,и вопрос про похороны,смутивший Александра Григорьевича,который ,как мне показалось, в принципе не рассматривает для себя возможность ухода. Даже в мир иной. «Вы не думайте,что я цепляюсь за власть» сказал мне тогда Лукашенко.Сказал неправду. Но именно то,что он вцепился во власть парадоксальным образом позволило отстоять независимость его страны рядом с большими геополитическими аппетитами соседа. Случай Лукашенко идеален как раз для того, чтобы показать «сложность» мира , где нет линейных решений. С одной стороны,не было бы Александра Григорьевича, Беларусь давно бы потеряла самостоятельность и была бы дальней провинцией России ,с каким-нибудь губернатором Дегтяревым во главе. Помню как Лукашенко на мой вопрос : «ну а что , если все-таки настоит Путин на Союзном Гос-ве?» ответил : «На таких выборах,если они реально будут честными , еще не факт кто выиграет,Ксюш». И в этом он прав. Убить Дракона может только более наглый Дракон. И,что важно, Дракон не должен быть подвержен юридическим рефлексиям. Пока Путин всегда стеснялся ,как бородавки на носу,своего желания остаться у власти,и пытался отфотошопить себя под «демократический» формат, придумывая рокировки и поправки, Александр Григорьевич был нагло честен в желании править вечно.А любая «честность»,даже такая,работает лучше. Отстаивать независимость Беларуси столько лет рядом с Ельциным, а потом с Путиным мог только Лукашенко. И Сторонники независимости Беларуси вроде бы должны быть ему благодарны, но вот незадача: он диктатор , в своем «а кто сказал , что сменяемость власти-это хорошо?». Очевидно что свобода всегда лучше чем несвобода. Но парадокс в том,что конкретно для Беларуси любая свобода от своего диктатора может окончиться несвободой с чужим. Короче миром правят Священные Чудовища.А лучше чтобы красивые , смелые и умные женщины. Такие, как те,которые сегодня кинули ему вызов. Войн и Диктатур было бы сильно меньше 😉