В день президентских выборов в Беларуси российская журналистка Ксения Собчак поделилась архивными кадрами интервью с Александром Лукашенко

В частности она отметила тот момент, что бессменного лидера Беларуси очень смутил вопрос о его похоронах. Соответствующее видео можно посмотреть в Инстаграмме Собчак.

На вопрос журналистки о том, какими видит свои похороны, Лукашеко сначала сделал весьма удивленное лицо, а затем ответил:

«Вы знаете, я похороны свои не представлял. Как-то для меня несколько неожиданный вопрос. Но часто в шутку начали обсуждать вопрос «Вот, президентов там хоронят в каком-то ряду, на каком-то кладбище. А я все больше склоняюсь к тому, чтобы меня похоронили в моей деревне. Вот только в этом плане я рассматриваю. Я хочу там. Вот я приезжаю в эту деревню, и это более спокойное место для меня».

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При этом он добавил, что не хочет пафоса и огромные очередей на своих похоронах.

«Решила вспомнить наше интервьюи вопрос про похороны, смутивший Александра Григорьевича, который, как мне показалось, в принципе не рассматривает для себя возможность ухода. Даже в мир иной. «Вы не думайте, что я цепляюсь за власть» сказал мне тогда Лукашенко. Сказал неправду. Но именно то, что он вцепился во власть, парадоксальным образом позволило отстоять независимость его страны рядом с большими геополитическими аппетитами соседа», – написала Собчак в подписи к видео.

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Решила вспомнить наше интервью,и вопрос про похороны,смутивший Александра Григорьевича,который ,как мне показалось, в принципе не рассматривает для себя возможность ухода. Даже в мир иной. «Вы не думайте,что я цепляюсь за власть» сказал мне тогда Лукашенко.Сказал неправду. Но именно то,что он вцепился во власть парадоксальным образом позволило отстоять независимость его страны рядом с большими геополитическими аппетитами соседа. Случай Лукашенко идеален как раз для того, чтобы показать «сложность» мира , где нет линейных решений. С одной стороны,не было бы Александра Григорьевича, Беларусь давно бы потеряла самостоятельность и была бы дальней провинцией России ,с каким-нибудь губернатором Дегтяревым во главе. Помню как Лукашенко на мой вопрос : «ну а что , если все-таки настоит Путин на Союзном Гос-ве?» ответил : «На таких выборах,если они реально будут честными , еще не факт кто выиграет,Ксюш». И в этом он прав. Убить Дракона может только более наглый Дракон. И,что важно, Дракон не должен быть подвержен юридическим рефлексиям. Пока Путин всегда стеснялся ,как бородавки на носу,своего желания остаться у власти,и пытался отфотошопить себя под «демократический» формат, придумывая рокировки и поправки, Александр Григорьевич был нагло честен в желании править вечно.А любая «честность»,даже такая,работает лучше. Отстаивать независимость Беларуси столько лет рядом с Ельциным, а потом с Путиным мог только Лукашенко. И Сторонники независимости Беларуси вроде бы должны быть ему благодарны, но вот незадача: он диктатор , в своем «а кто сказал , что сменяемость власти-это хорошо?». Очевидно что свобода всегда лучше чем несвобода. Но парадокс в том,что конкретно для Беларуси любая свобода от своего диктатора может окончиться несвободой с чужим. Короче миром правят Священные Чудовища.А лучше чтобы красивые , смелые и умные женщины. Такие, как те,которые сегодня кинули ему вызов. Войн и Диктатур было бы сильно меньше 😉

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Ранее мы рассказывали о том, что 65-летнего Александра Лукашенко заподозрили в романе с 23-летней «Мисс Беларусь» Марией Василевич. Президент часто появляется на публике с моделью и телеведущей, кроме того, он удостоил ее государственной награды.

Напомним, Лукашенко набросился на украинцев из-за Крыма и оправдал Россию: "Разве так защищают свою землю? Я бы..."

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