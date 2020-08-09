В день президентских выборов в Беларуси российская журналистка Ксения Собчак поделилась архивными кадрами интервью с Александром Лукашенко

В частности она отметила тот момент, что бессменного лидера Беларуси очень смутил вопрос о его похоронах. Соответствующее видео можно посмотреть в Инстаграмме Собчак.

На вопрос журналистки о том, какими видит свои похороны, Лукашеко сначала сделал весьма удивленное лицо, а затем ответил:

«Вы знаете, я похороны свои не представлял. Как-то для меня несколько неожиданный вопрос. Но часто в шутку начали обсуждать вопрос «Вот, президентов там хоронят в каком-то ряду, на каком-то кладбище. А я все больше склоняюсь к тому, чтобы меня похоронили в моей деревне. Вот только в этом плане я рассматриваю. Я хочу там. Вот я приезжаю в эту деревню, и это более спокойное место для меня».

При этом он добавил, что не хочет пафоса и огромные очередей на своих похоронах.

«Решила вспомнить наше интервьюи вопрос про похороны, смутивший Александра Григорьевича, который, как мне показалось, в принципе не рассматривает для себя возможность ухода. Даже в мир иной. «Вы не думайте, что я цепляюсь за власть» сказал мне тогда Лукашенко. Сказал неправду. Но именно то, что он вцепился во власть, парадоксальным образом позволило отстоять независимость его страны рядом с большими геополитическими аппетитами соседа», – написала Собчак в подписи к видео.

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