У Пенсійному фонді розповіли українцям, коли чекати підвищення виплат



Про це повідомила директор департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного Фонду Олена Охріменко, передає "Україна 24».

"Пенсія зростає щороку. Якщо і говоримо про мінімальну пенсію, то вона визначається на рівні прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум у нас збільшується двічі на рік, і мінімальна пенсія підвищується. Якщо ми говоримо про пенсію, яка визначається від стажу зарплати, і вона буде вищою, ніж мінімальна, то щорічно при призначенні пенсії враховується показник, рівний трьом рокам, що передують року звернення за призначенням пенсії», - зазначила вона.

При цьому Охріменко розповіла, що щороку розмір виплат збільшується, тому чим пізніше людина виходить на пенсію, тим більшою вона буде.

Крім того, вона розповіла про те, як бути пенсіонерам, які після виходу на відпочинок продовжують працювати.

"Якщо людина, яка оформила пенсію, продовжує працювати, і зарплата його не змінюється або зменшується, то при проведенні перерахунку враховується тільки страховий стаж, а заробітна плата не враховується, щоб не зменшувати коефіцієнт зарплати», - підкреслила вона.

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