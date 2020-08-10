Напрямую величина пенсий не связана с ростом минимальной зарплаты, но есть важный нюанс

Международные нормативы требуют обеспечивать пенсионерам выплаты на уровне не ниже 40% минимальной зарплаты, пишет "Сегодня".

В Украине приблизились к этой отметке, но если законопроект, поданный президентом, об очередном повышении прожиточного минимума с 1 декабря, будет принят, и зарплаты вырастут минимум до 5000 грн, то минимальная пенсия составит 35,4% от минимальной зарплаты. Пенсионеры будут получать минимум 1769 грн.

При этом, в настоящий момент минимальная пенсия составляет 36,2% от минимальной зарплаты - после того, как в июле выплаты выросли до 1712 гривен после повышения прожиточного минимума.

Ранее мы сообщали, в следующем году планируется повышение пенсий в три этапа. Первый перерасчет произойдет в марте. К примеру, если человек получает около 2400 гривен пенсии, то после перерасчета выплата будет составлять 2760 гривен. А вот тем, кто получает сейчас 1500 гривен, радоваться рано. После индексации уровень выплат будет, как и прожиточный минимум, – 1769 грн.

Кроме того мы писали о важном предупреждении Минсоцполитики - пенсионеры и те, кто получает субсидии, подвергнутся тщательной госпроверке. Глава Минсоцполитики Марина Лазебная рассказала, кого именно будут проверять. Так, по ее словам, в группе риска те получатели выплат, которые имеют признаки высокого уровня возможности осуществления нарушений.

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