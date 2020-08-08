Повышение минимальной зарплаты может повлиять на размер пенсий

По словам финансового аналитика Егора Комова, рост зарплаты в лучшем случае позволит самым малообеспеченным сохранить свой уровень доходов, с учетом того, как в стране растут цены, приводит его словам "Обозреватель".

После повышения минималки вполне можно ожидать роста и пенсий, но только для тех, кто выполнил требования по стажу (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и кому уже исполнилось 65 лет. Указанные категории имеют право на выплату в размере не менее 40% от минималки.

С 1 января 2021 года – 2400 грн, и с 1 июля 2021 года – 2600 грн

Напомним, 6 августа проект об увеличении минимальной зарплаты до 5000 гривен был определен президентом Владимиром Зеленскиий как неотложный, получен Радой и передан на рассмотрение руководства парламента, а уже 7 августа он был направлен на рассмотрение комитета по вопросам бюджета.



Законопроект может быть принят на внеочередном заседании Верховной Рады, и должен будет вступить в силу на следующий день после его публикации.

До этого мы рассказывали, что в Украине запланировали поэтапное повышение минимальной заработной платы. По словам представителя парламента в Верховной Раде Василия Мокана, речь идет о нескольких этапах повышения.

Напомним, пенсии в Украине могут оказаться под вопросом: кто в зоне риска.

Также Politeka сообщала, что украинцев ждут новые выплаты, срочное заявление, кто и когда получит деньги: "Пенсионный фонд начал...».